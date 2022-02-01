Роскомнадзор потребовал от The New Times удалить материалы по расследованиям Навального

В одном тексте речь шла об известном дворце в Геленджике, которые расследователи связывали с Владимиром Путиным.



Во втором тексте говорилось о коррупционных схемах в Татарстане, в результате которых руководители региона, как следует из расследования, стали обладателями огромной собственности и миллиардных состояний.

В своих письмах Роскомнадзор ссылается на «требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.01.2022 № 27-31-2022/Треб70-22, как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений (конкретный тип противоправной информации указан в тексте уведомления во вложении к данному письму)».

The New Times считает это требование неконституционным и противоречащим статье 10 Европейской Конвенции «Свобода выражения мнения» и статьи 29 Конституции РФ.

По угрозой закрытия сайта The New Times вынужден подчиниться, но оставляет за собой право обжаловать эти указания, которые мы полагаем незаконными.

Аналогичные предписания получили еще семь российских СМИ. Это «Новая газета», «Эхо Москвы», Znak.com, телеканал «Дождь»**, «Медуза»**, саратовские «Свободные новости» и магаданский сайт «Весьма». В списке ведомства около 80 публикаций, это, в том числе, новости о недвижимости главы «Роскомоса» Дмитрия Рогозина и полной тезки супруги депутата Госдумы Леонида Слуцкого, а также о дорогих нарядах вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

Ранее в декабре 2021 года РКН требовал от СМИ удалить публикации на основе расследований сайта «Проект»***.



*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ

**«Медуза» и телеканал «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

***«Проект» признан нежелательной организацией в России