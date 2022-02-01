МИД Британии пригрозил заморозкой активов за поддержку «агрессивных действий Кремля»

Он подразумевает заморозку активов физлиц и компаний, которые «разделяют ответственность за агрессивные и дестабилизирующие действия Кремля», а также запрет на въезд в Великобританию.

О подготовке к ужесточению санкций против России, Трасс объявила днём ранее. По ее словам, законопроект предусматривает ограничения против собственности «российских олигархов» и любых «интересных Кремлю» компаний, а не только связанных с ситуацией в Украине. В свою очередь The Times писала, Лондон может ввести санкции против российских энергокомпаний.

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