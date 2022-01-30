Глава МИД Британии пригрозила «российским олигархам» конфискацией собственности

Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована в случае ужесточения санкций, заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — сказала она в эфире телеканала Sky News.

По словам дипломата, разрабатываемый законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых юрлиц, «интересных Кремлю». На вопрос, могут ли это ударить по британским инвесторам, Трасс ответила, что «демократия и свобода важнее сиюминутных финансовых интересов».

Как пишет РБК, ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте уже в понедельник, 31 января.

Трасс посетит Москву в феврале и встретится с Сергеем Лавровым. Также в Россию прибудет глава Минобороны Британии Бен Уоллес, он проведет переговоры с Сергеем Шойгу.