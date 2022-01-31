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The Times: Британия планирует ввести санкции против российских энергокомпаний

31.01.2022

Это может произойти в случае вторжения России в Украину, пишет издание со ссылкой на источники в правительстве

Ограничительные меры, подготовленные Лондоном, включают санкции против физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для России, сообщает The Times, не уточняя, какие конкретно энергетические компании могут попасть под них.

По информации газеты, их обнародуют перед поездкой премьер-министра Бориса Джонсона в Украину. Он отправится туда на этой неделе. Ожидается, что Джонсон заявит о поддержке Киева и вновь призовет Владимира Путина «отступить» от конфликта.

Накануне глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс пригрозила российским олигархам конфискацией собственности.

Фото: Getty images

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