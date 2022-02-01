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Срок подачи жалобы в ЕСПЧ уменьшился

01.02.2022

Теперь это — четыре месяца после решения национального суда

ЕСПЧ сократил срок подачи жалобы, которую ранее можно было подать только через полгода с момента вынесения решения национальным судом. Теперь направить обращение можно через четыре месяца, сообщила пресс-служба суда в Страсбурге. 

Решение сократить срок подачи жалобы было принято в августе 2021 года, оно вступает в силу сегодня. ЕСПЧ отмечает, что нововведение коснется обращений, национальный суд по которым состоялся 1 февраля 2022 года или позже. Для тех, у кого окончательное решение по делу вынесено до февраля 2022 года, срок на обращение в ЕСПЧ остается шестимесячным.

 

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