Срок подачи жалобы в ЕСПЧ уменьшился

ЕСПЧ сократил срок подачи жалобы, которую ранее можно было подать только через полгода с момента вынесения решения национальным судом. Теперь направить обращение можно через четыре месяца, сообщила пресс-служба суда в Страсбурге.

Решение сократить срок подачи жалобы было принято в августе 2021 года, оно вступает в силу сегодня. ЕСПЧ отмечает, что нововведение коснется обращений, национальный суд по которым состоялся 1 февраля 2022 года или позже. Для тех, у кого окончательное решение по делу вынесено до февраля 2022 года, срок на обращение в ЕСПЧ остается шестимесячным.