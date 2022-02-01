Россия восстанавливает поставки газа в Европу через Украину

Россия восстанавливает объем поставок газа в Словакию через территорию Украины – этим объясняется снижение цен на топливо на европейских рынках, пишет Bloomberg.

По данным сетевого оператора Eustream, на которого ссылается агентство, после возобновления поставок в Словакию через узел Вельке-Капушаны на границе с Украиной котировки газа снизились до 79,5 евро за мегаватт-час, или 930 долларов за 1 тыс. кубометров топлива. Спотовая цена на газ в Европе упала на 6%.

Также Bloomberg объясняет снижение цен мягкой зимой, которая сдерживает спрос, и приходом на континент новых партий сжиженного природного газа.

Поставки российского газа через Польшу на данный момент приостановлены. На ситуацию также влияет напряженность вокруг угрозы вторжения РФ в Украину. Между тем, отмечает Bloomberg, ЕС продолжает переговоры с другими поставщиками топлива, от США до Катара и Азербайджана, об экстренных поставках в случае обострения обстановки.