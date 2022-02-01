Госдеп США распорядился вывезти семьи дипломатов из Белоруссии

Как сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, обстановка в регионе «непредсказуема», в связи с этим американцам рекомендовано воздержаться от поездок в Белоруссию.

В конце января в МИД Украины сообщали, что об отъезде части дипломатов и членов семей Киев уведомили США, Великобритания, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации своих дипломатов сообщила Канада.

Публикации о подготовке Россией вторжения в Украину появились в зарубежной прессе осенью 2021 года. Позднее эту информацию подтвердили власти западных стран, сославшись на данные разведсообщества.

Москва категорически отвергает обвинения в подготовке нападения, отмечая их голословность.

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