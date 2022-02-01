Москалькова повторно обратилась в Генпрокуратуру из-за дела Заремы Мусаевой

Татьяна Москалькова вновь направила запрос в Генеральную прокуратуру по поводу перевода в следственный изолятор похищенной чеченскими силовиками жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

«Большую обеспокоенность вызывает ситуация, связанная с переводом в СИЗО Заремы Мусаевой, с учетом ее возраста и и болезни, а также инкриминируемых деяний. Направили повторный запрос в Генеральную прокуратуру», — сообщили телеканалу «Дождь»* в пресс-службе омбудсмена.

На следующий день после похищения Мусаевой из Нижнего Новгорода Москалькова обратилась в прокуратуру Чечни с просьбой разъяснить, было ли у республиканских силовиков разрешение МВД России на доставление женщины из другого региона. Также она просила выяснить, получала ли Мусаева повестку явиться на допрос к следователю.

Накануне Зарема Мусаева стала фигуранткой дела о применении насилия в отношении представителя власти. Ей может грозить до 10 лет колонии. По версии силовиков, женщина расцарапала лицо полицейскому.

Дело возбуждено и на ее сына Ибрагима Янгулбаева, которого подозревают в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушении прав в Чечне. Производство завели по статье о публичных призывах к терроризму.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр иностранных агентов