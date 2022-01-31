На чеченского правозащитника Янгулбаева и его мать завели уголовные дела

Ибрагим Янгулбаев, которого подозревают в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушении прав в Чечне, стал фигурантом уголовного дела. Baza передает, что производство завели по статье о публичных призывах к терроризму.

По данным канала, дело возбуждено из-за постов в «1ADAT». Экспертиза нашла в текстах признаки оправдания деятельности Доку Умарова, Шамиля Басаева, Аслана Масхадова и других террористов. Ибрагима Янгулбаева называют администратором «1ADAT». Сам он это опровергал, отмечая, что только сотрудничал с Telegram-каналом. Сейчас он находится за пределами России.

Мать Янгулбаева Зарема Мусаева, по информации Baza, стала фигуранткой дела о применении насилия в отношении представителя власти. Ей может грозить до 10 лет колонии. Ранее власти Чечни заявили, что Мусаева «чуть не лишила глаза» полицейского после того, как чеченские силовики похитили ее в Нижнем Новгороде и вывезли в Грозный. Там она якобы должна была дать показания по делу о мошенничестве, но получила 15 суток ареста.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семья Янгулбаевых поддерживает терроризм. Отец правозащитника, бывший федеральный судья Сайди Янгулбаев, вместе с дочерью покинул территорию России, опасаясь за свою жизнь.