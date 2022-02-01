Верховный суд объяснил ликвидацию «Мемориала»* обманом граждан

Верховный суд России опубликовал мотивировочную часть решения о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»*. В документе говорится, что ликвидация обусловлена якобы отсутствием публичности и введения граждан в заблуждение.

По версии инстанции, «Мемориал»* «скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента», тем самым «не обеспечив публичность своей деятельности». Также общество якобы препятствовало «должному общественному контролю» и нарушило права граждан на достоверную информацию, то есть, допустило грубое нарушение законодательства РФ.

«Суд... приходит к выводу о том, что организация не только не предприняла все возможные действия для устранения нарушений, а напротив, умышленно не исполняет законодательство Российской Федерации, не принимает мер к его соблюдению, несмотря на то, что объективных препятствий для этого не имеется»,— говорится в решении.

28 декабря 2021 года Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»* и все его региональные подразделения по требованию Генпрокуратуры.

В конце января «Мемориал»* обжаловал решение суда.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»