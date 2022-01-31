Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 31 января

Главное
- Инициатор «Списка Магнитского» призвал ввести санкции против приближенных к Путину олигархов. Удар по финансам президента РФ станет самым эффективным способом остановить возможное вторжение в Украину, уверен финансист и директор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По его мнению, ограничения нужно наложить на пятерых человек. «Это показало бы наличие политической воли для этого», — заявил финансист. «Затем нужно обложить санкциями еще пятерых, если власти РФ не отступят в течение 10 дней, и 50, если вторжение состоится». «По моему опыту, единственное, что заботит Путина – его деньги», — подчеркнул Браудер.
- «Мы не должны забывать о том, что Великобритания уже много десятилетий подпитывается за счет российских олигархов, денег шейхов Персидского залива, китайских олигархов. Хотя в парламенте, в СМИ и в аналитических центрах с начала столетия говорят о том, что надо как-то прекратить эту практику, Лондон не должен быть прачечной для теневого бизнеса, очень мало делается для этого. <…> Чем закончится внутриполитическая борьба, сказать трудно. Если будет война в Европе, все соображения экономической выгоды отойдут на второй план, и Великобритания действительно примет санкции в отношении активов, собственности, финансов российских олигархов в Лондоне», — полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
- «Очевидный вопрос — а как они олигархов от НЕ олигархов отличать будут? Если на счету у гражданина Х в британском банке имеются 5 или даже 10 млн долларов или фунтов, он олигарх? Или только «микрогарх» или там «наногарх». А наногархов трогать будут? А как докажут, что эти миллионы связаны с властью в России, а не просто пенсионные накопления заработавшего бизнесмена? <…> Можно, конечно, угрожать и предлагать что-нибудь эдакое. Но есть такое понятие – Английское право, которое, насколько мне известно, не предусматривает конфискации без суда и следствия. Кроме того, в Лондоне принадлежащей иностранцам недвижимости пруд пруди. Думаете, Англия начнет так просто ее конфисковывать? Этот шаг абсолютно подорвет веру богатеев всего мира в английский закон и право», — уверен профессор ВШЭ Евгений Коган.
- «Западные политики выбирают такие инструменты воздействия, которые в одночасье опрокинули бы западные правительства, будь эти санкции обращены против них. Они выбирают то "мирное" оружие, которое считают для себя самым страшным – удар по экономике, банковский коллапс, кризис платежей, угроза социального взрыва. Ни один западный кабинет министров не выдержит такого удара, уйдёт в отставку и надолго забудет о победах на новых выборах. Но дело в том, что в России выборов нет. Правительство и президент не рискуют тем, что в следующий раз их вдруг не изберут. Они не ответственны перед народом. Они безответственные люди как по форме, так и по существу. Их ничто не сдерживает: ни закон, ни Конституция, ни международное право, ни обязательства перед другими странами. Они свободны – как снайпер, стреляющий из окна своего дома по случайным прохожим. Да, экономические санкции могут серьезно ухудшить ситуацию в России, пагубно отразиться на жизненном уровне обычных граждан. Но это на Западе стало бы для власти головной болью, в России власть просто ничего не заметит. Угроза социального взрыва? Так на это есть Следственный комитет, ФСБ и отработанные методы политических репрессий. Будут болеть или умирать с голоду? Да кого это волнует!» — считает правозащитник, советский диссидент Александр Подрабинек.
- Британия планирует ввести санкции против российских энергокомпаний. Меры, подготовленные Лондоном, включают ограничения против физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для РФ, пишет The Times, не уточняя, какие конкретно энергетические компании могут попасть под них.
- «Скорее всего, санкции последуют именно в сегменте СПГ-индустрии, но все, что касается «Газпрома» и трубопроводного газа, очень опасно для европейцев. <…> это будут первые секторальные санкции против российской газовой промышленности. Сейчас речь идет о новых СПГ-проектах. Например, “Арктика СПГ — 2”. По нему приняты инвестрешения, собраны акционеры, он продолжает строиться. Он попадет под статус новых проектов, в которых нельзя участвовать или нет? Если попадет, тогда получается, что как минимум Total придется уходить оттуда, и японцы, скорее всего, уйдут. Рынки немного привыкли, что постоянно объявляется о планах вторжения и так далее. <…> Рынки на это реагируют слабо потому, что это продолжается очень долго», — отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
- The New Times продолжает знакомить читателей с точкой зрения ведущих экспертов на кризис, развернувшийся в связи с концентрацией российских войск у границы с Украиной. Профессор-эмерит Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Института Брукингса и бывший главный аналитик национальной разведки США по России и Евразии Анжела Стент уверена, что речь идет о будущем европейского порядка, образовавшегося после распада СССР. Основной элемент доктрины Путина — заставить Запад относиться к России так, словно это Советский Союз, держава, которую нужно уважать и бояться, имеющая особые права в своем районе и право голоса в каждом серьезном международном вопросе. Подробный анализ профессора Анжелы Стент читайте на нашем сайте.
- Десятки известных россиян подписали заявление против «Партии войны» в российской власти. Они выступают против возможного военного вторжения в Украину. В письме не указано, кто входит в «Партию войны» в политическом руководстве страны. Там говорится, что россияне «фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России». «Они не только живут в неопределенности — начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты», — отмечается в заявлении.
- «Партия Войны плохо понимает слова “открытый и публичный вызов”. Партия Войны хорошо понимает только слово “война”. В этом существенная разница между умеренным и радикальным крылом оппозиции. Умеренное крыло, как правило, неспособно присоединяться к радикальному (исключения бывают, но редко). А вот радикальное крыло, как более сознательная часть оппозиции, вполне способно проводить гибкую коалиционную тактику и, сохраняя свою отдельную позицию, поддерживать инициативы умеренных, ничего не требуя взамен. <…> Поэтому я, побрюзжав, как обычно, на Льва Александровича Пономарева*, обращение подписал», — заявил советский диссидент, петербургский политик Александр Скобов.
Репрессии
- «Мемориал»* обжаловал решение Верховного суда о ликвидации общества. Авторы апелляции указывают на «широкий спектр» процессуальных и содержательных нарушений. Как сообщили в организации сегодня, жалоба была подана в пятницу, 28 января.
- Юрист «Мемориала»* Григорий Вайпан заявил, что в ходе процесса защита смогла доказать устранение «неоднократных», по версии прокуратуры, нарушений, то есть не только уплату штрафов за отсутствие маркировки «иноагент», но и ее присутствие на всех материалах общества в настоящее время. Однако «в решении суда появились новые претензии — к тексту и расположению маркировки», заявил Вайпан. «До сих пор никто никогда не предъявлял “Мемориалу”* подобных претензий. Это какая-то игра с наперсточниками: защищаешься от одного — тебя начинают обвинять в другом», — отметил юрист.
- На чеченского правозащитника Янгулбаева и его мать завели уголовные дела. Ранее Зарему Мусаеву похитили чеченские силовики. Ибрагим Янгулбаев, которого подозревают в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушении прав в Чечне, стал фигурантом уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму. Экспертиза нашла в текстах «1ADAT» признаки оправдания деятельности Доку Умарова, Шамиля Басаева, Аслана Масхадова и других террористов. Мать Янгулбаева Зарема Мусаева стала фигуранткой дела о применении насилия в отношении представителя власти. Ей может грозить до 10 лет колонии. Власти Чечни утверждают, что женщина «чуть не лишила глаза» полицейского после того, как чеченские силовики похитили ее в Нижнем Новгороде и вывезли в Грозный. Там она якобы должна была дать показания по делу о мошенничестве, но получила 15 суток ареста. Позднее руководство республики сообщило, что Мусаева отказалась от адвокатов.
- «”Комитет против пыток” не видит причин, по которым насильственно доставленная и якобы совершившая административное правонарушение женщина захотела отказаться от услуг защитника. Мы не раз были свидетелями подобных случаев, когда на обвиняемого оказывалось давление», — отметил глава «Комитета против пыток», член СПЧ Игорь Каляпин.
- «В российской реальности похищать и пытать людей — не нарушение закона. А вот писать посты и критиковать власть — уголовное дело», — отреагировал политик, политзаключенный Андрей Пивоваров.
- «Новая газета» подала заявление на Кадырова в СК. Издание требует завести на главу Чечни уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Ранее Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой» Елену Милашину и члена СПЧ Игоря Каляпина «террористами». Газета подала заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина. «Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: “Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились”», — говорится в заявлении.
- «ЕСПЧ только что коммуницировал мою очередную жалобу на угрозы Кадырова, а следом еще минимум две назревают. Не уверена, что Кадыров заплатит по российскому закону (если бы у нас было правовое государство, в котором живет, видимо, только Дмитрий Песков, Рамзан Ахматович бы уже отбывал несколько пожизненных сроков). Но российский бюджет заплатит мне — точно. Не совсем, конечно, справедливо, что из-за Кадырова расплачиваются все, включая стариков и детей Российской Федерации, но другого варианта пока не вижу. Спускать такое нельзя», — заявила Елена Милашина.
- «Главное, что могут сделать сейчас правозащитники и адвокаты — стараться, чтобы о Зареме Мусаевой каждый день слышали в Кремле. Чтобы ее заключение стало проблемой уже для Москвы. По сути, женщину просто взяли в заложники. А в терроризме при этом обвиняют журналистку “Новой газеты” Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина. Зато в Чечне мир, как любят повторять апологеты Рамзана Кадырова. Такой вот мир с такими порядками», — пишет главред Republic* Дмитрий Колезев.
- «Чечня и Беларусь, субъект федерации и часть Союзного государства, эти две территории вне правового порядка, управляющиеся при помощи репрессий, даже на фоне авторитарно-полицейского режима в России кажутся эксцессами, но это не так. На деле они надежно встроены в политическую систему РФ в качестве заповедников или точнее зоопарков террора. Они выглядят непредсказуемыми и бесконтрольными, но на деле находятся на содержании метрополии, четко знают границы дозволенного и понимают, откуда приходят деньги и ресурсы. Это полигоны показательной жестокости, типа древнеримских цирков, где львы терзали первых христиан, и то равнодушие или благосклонность, с которыми российские власти наблюдают, как приезжие силовики орудуют на территории самой России, подтверждает, что они являются частью российской машины политического террора», — считает профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- Экс-волонтера московского штаба Навального** обвинили в призывах к терроризму. Александру Струкову грозит до десяти лет лишения свободы из-за комментариев в чате Telegram-канала Znak.com. По версии следствия, он негативно высказывался о силовиках, которые пытали подозреваемых. Также экспертиза выявила в его сообщениях «угрозу совершения насильственных разрушительных действий» и «оправдание совершения разрушительных террористических действий, направленных на уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии „Единая Россия“, представителей судебной власти».
- «Если посмотреть, какие группы защищает 282-я статья на практике, то среди них никогда не будет меньшинств религиозных, национальных или сексуальных, не будет женщин, много кого не будет, кого эта статья действительно могла бы защитить. А будут там судьи, чиновники, силовики, члены правительства и партии “Единая Россия”, а также президент», — отметила адвокат Валерия Ветошкина.
- В Белоруссии опубликовано видео с «раскаянием» задержанной россиянки. Запись появилась в Telegram-канале, который связывают с МВД республики. В кадре Вера Цвикевич, задержанная в Минске по уголовному делу об участии в протестах, говорит, что «полностью раскаивается». Девушке грозит до четырех лет лишения свободы. МИД РФ ранее обещал следить за делом. «Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране», — заявил Сергей Лавров.
Импортозамещение
- В МВД недовольны серверами на российских процессорах. Министерство внутренних дел России раскритиковало работу устройств «Эльбрус» и их совместимость с отечественным ПО. Там полагают, что обновление ведомственной ИТ-инфраструктуры из-за этого идёт низкими темпами. Замминистра Виталий Шулика направил письмо правительству, в котором говорится, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Это, по его словам, не позволяет обеспечить «достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».
*Лев Пономарев, Republic, «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
**Штабы Навального объявлены в России «экстремистскими» и запрещены по решению суда