Десятки известных россиян подписали заявление против «Партии войны» в российской власти

Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии войны в российском руководстве» опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Под ним подписываются правозащитники, политики, писатели, актеры, музыканты и другие видные представители интеллигенции.

В письме не указано, кто входит в «Партию войны» в политическом руководстве страны. Там говорится, что россияне «фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России». «Они не только живут в неопределенности — начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты», — отмечается в заявлении.

«Самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. <…> Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену — цену огромную и кровавую — придется именно простым людям», — подчеркивается в документе.

В обращении утверждается, что сформировавшаяся в российской власти «Партия войны» хочет навязать обществу «идею священной войны с Западом». Авторы заявления хотят выразить «точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну и считает преступлением даже само использование военной угрозы». По их мнению, «России не нужна война с Украиной и Западом, нам никто не угрожает, на нас никто не нападает», а возможная война «не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию».

Сбор подписей ведет Конгресс интеллигенции. Среди подписавшихся правозащитник Лев Пономарев*, политики Лев Шлосберг, Григорий Явлинский и Борис Вишневский, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович*, телеведущая Татьяна Лазарева, член-корреспондент РАН Николай Розанов, социолог Лев Гудков и другие. Всего в списке более 100 фамилий. Сбор подписей продолжается.

*Лев Пономарев и Виктор Шендерович включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»