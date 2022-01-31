«Ъ»: в МВД недовольны серверами на российских процессорах

Как пишет «Коммерсантъ», в министерстве внутренних дел полагают, что обновление ведомственной ИТ-инфраструктуры из-за этого идёт низкими темпами.

Замминистра внутренних дел Виталий Шулика направил письмо правительству, в котором говорится, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Это, по его словам, не позволяет обеспечить «достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов». Шулика предложил протестировать производительность процессоров в 2022 году при работе с российским системным софтом.

Издание пишет, что поставщик серверов для МВД «Норси-Транс» знает о претензиях. Гендиректор Сергей Овчинников сообщил, что проблемы совместимости процессоров и софта можно решить, в новой модели «Эльбруса» «многие недоработки уже исправлены».

Перевод госкомпаний, госорганов и владельцев критической инфраструктуры на российское оборудование и ПО идет уже несколько лет. Чтобы отдельный класс оборудования, в том числе сервер, признали российским, он должен работать на отечественном процессоре.