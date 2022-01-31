Экс-волонтера московского штаба Навального* обвинили в призывах к терроризму

Бывшему волонтеру и фотографу московского штаба Навального* Александру Струкову предъявлено обвинение в возбуждении вражды и публичных призывах к террористической деятельности. Причиной стали комментарии в чате Telegram-канала издания Znak.com, рассказала адвокат правозащитной организации «Первый отдел» Валерия Ветошкина.

По версии следствия, с апреля 2021 года по январь 2022-го Струков публиковал в чате негативные комментарии о силовиках, которые пытали подозреваемых. Экспертиза выявила в его сообщениях «угрозу совершения насильственных разрушительных действий» и «оправдание совершения разрушительных террористических действий, направленных на уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии „Единая Россия“, представителей судебной власти», рассказала адвокат.

По совокупности обвинений Струкову грозит до десяти с половиной лет лишения свободы.

26 января Александра Струкова задержали в Москве, 28-го числа Люблинский районный суд арестовал его на два месяца. После задержания Струкова редакция Znak.com закрыла комментарии в своем Telegram-канале.

*Штабы Навального объявлены в России «экстремистскими» и запрещены по решению суда

Фото: соцсети Александра Струкова