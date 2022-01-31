В Белоруссии опубликовано видео с «раскаянием» задержанной россиянки

Telegram-канал ГУБОП, который считают неофициальным каналом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, опубликовал видео с гражданкой РФ Верой Цвикевич, задержанной по уголовному делу об участии в протестах. В кадре она говорит, что «полностью раскаивается».

По словам девушки, в августе 2020 года она участвовала в несанкционированных митингах в Минске, в том числе, «в сцепках на проезжей части». «В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участие в таких мероприятиях», — говорит Цвикевич.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что в Минске задержана россиянка Вера Цвикевич, имеющая вид на жительство в Белоруссии. По предварительным данным, ее обвиняют по уголовной статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Девушке грозит до четырех лет лишения свободы. МИД РФ пообещал следить за делом. «Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране», — заявил Сергей Лавров.

В августе 2020 года фото Цвикевич попало на первую полосу белорусской «Комсомольской правды». На снимке девушка сидит возле колючей проволоки напротив стелы «Минск — город-герой».