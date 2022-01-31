Инициатор «списка Магнитского» призвал ввести санкции против приближенных к Путину олигархов

Удар по финансам Владимира Путина станет самым эффективным способом остановить возможное вторжение в Украину, считает финансист и директор фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По данным Guardian, он призвал власти Великобритании ввести экономические санкции в отношении олигархов, близких к российскому президенту.

«Великобритании не нужно ждать и смотреть, начнется ли война. Браудер считает, что наиболее эффективным способом привлечь внимание Путина будет атака на его деньги и на финансы самых близких ему людей», — пишет Guardian. Финансист сказал изданию, что ограничения нужно наложить на пятерых человек. «Это показало бы наличие политической воли для этого», —заявил Браудер. «Затем нужно обложить санкциями еще пятерых, если власти РФ не отступят в течение 10 дней, и 50, если вторжение состоится».

«По моему опыту, единственное, что заботит Путина – его деньги», — заявил Браудер.

Сегодня глава МИД Великобритании Лиз Трасс может представить в парламенте закон, который позволит стране применить экономические санкции против банков, энергетических компаний и «олигархов, близких к Кремлю», если Россия на самом деле вторгнется в Украину. Ранее она заявила, что в этом случае может быть конфискована собственность олигархов в Лондоне, отметив, что «не будет никого, кто сможет думать, что у него иммунитет от санкций».

Ранее президент США Джо Байден сказал, что против Владимира Путина могут ввести персональные санкции в случае вторжения в Украину.

Билл Браудер возглавляет фонд Hermitage Capital, юрист которого, Сергей Магнитский, заявил о крупных хищениях из бюджета сотрудниками российских органов власти. В 2008 году Магнитского арестовали, спустя 11 месяцев он умер в тюрьме. Браудер инициировал создание «списка Магнитского» и ввод санкций против людей, которые числятся в нем. В России его обвинили в неуплате налогов и заочно приговорили к девяти годам колонии.

Фото: Reuters