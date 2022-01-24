Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 24 января

Главное
- НАТО объявило об усилении военного присутствия в Восточной Европе из-за ситуации с Украиной. Страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию. Сообщается, что Дания направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО, рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию; Франция готовность ввести в Румынию войска под командованием альянса; Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35, приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО; США «ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза».
- Причиной эскалации ситуации вокруг Украины стала Россия, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Это они [Россия] собирают всю возможную военную силу вокруг Украины, а потом выдвигают эти требования, как должно действовать НАТО, употребляя очень жесткие формулировки. И вот уже все обсуждают, что Запад может сделать для деэскалации. Но эту ситуацию создал не Запад. Запад или НАТО не планируют на кого-либо нападать, не ведут себя агрессивно, поэтому нам нужно определенно держать в фокусе то, что делает Россия», — сказала она.
- Политолог Михаил Виноградов выразил удивление, что не фигурирует тема ввода миротворцев: «Интересно, что тема введения международных миротворцев на российско-украинскую границу (или на ее наиболее острые фрагменты) вообще никак не фигурирует. Вполне опробованная история, только сейчас миротворческие миссии ООН функционируют в ДРК, обоих Суданах, Мали и ЦАР. Собственно, понятно, почему этого не происходит, но ведь никто уже и не продвигает давно отработанную тему».
- Партия «Яблоко» выпустило заявление, в котором указала на признаки сталинской политики в действиях нынешней российской власти. «Нынешняя российская власть через 30 лет после распада СССР решила заявить о своих особых правах в отношении бывших советских республик и пытается применить к ним доктрину ограниченного суверенитета. При этом очевидно, что внутренняя и внешняя политика Путина, воспроизводящая сталинскую политику, — главная причина разрыва постсоветского пространства и недоверия к России наших ближайших соседей. Её прямое следствие — фактически захват в заложники соседней страны, шантаж мирового сообщества войной с Украиной», — сказано в тексте.
- Политолог Станислав Белковский считает, что Москва получила гарантии безопасности, которые требует от США и Североатлантического альянса: «Поскольку НАТО со всей леденящей очевидностью не собирается нападать на РФ, можно считать, что гарантии безопасности, чаемые Кремлём, предоставлены. Хотя бы предварительно».
- Громкая информационная война развязана развязана сейчас и против Кремля, отмечает профессор Саратовского университета, философ Вера Афанасьева: «Подтверждается старая (уже старая) истина — главные действия в наши времена разворачиваются в виртуальном, а не в реальном пространстве. И задача противоборствующих сторон состоит в наклеиваниии ярлыков на своего противника. Таких ярлыков, которые будут тяжелы, как кандалы и колодки. Из которых трудно вырваться, в которых нельзя самостоятельно действовать. Разумеется, не все сказанное на Западе сейчас является правдой. Но “Путин — агрессор” теперь в массовом европейском сознании, надолго и прочно. Это главное».
- Социолог Игорь Эйдман указывает, что МИД РФ и государственные российские СМИ противоречат сами себе: «С одной стороны, они утверждают, что нападать ни на кого, включая Украину, не собираются, а с другой все время угрожают, чем-то неопределённым, но страшным: счётчик включен, мы долго терпели, но терпение кончилось, долго запрягали, сейчас поедем. А чем они, собственно угрожают, если нападать не собираются? На это российские власти не дают ответа. Однако их поведение только кажется хаотичным. На самом деле тут есть вполне тривиальный план мелких рыночных рэкетиров. Если удастся испугать Запад и заставить его пойти на уступки — прекрасно, объявим это своей победой. Если не удастся — тоже ничего, мы же сразу заявили, что не собираемся нападать. <…> Есть признаки того, что сейчас они вынужденно переходят ко второй части этой ученической разводки».
- Страны Запада начали эвакуировать с Украины своих дипломатов. Сначала об этом объявил Госдепартамент США, а затем — МИД Великобритании. Пока речь идет о сотрудниках, не занимающих ключевые должности, а также о семьях дипломатов. МИД Украины уже назвал это решение преждевременным.
- Москва пытается сделать так, чтобы Киев и Запад признали Крым российским, а также независимость ЛНР и ДНР, уверен главный редактор украинского новостного портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов: «Цель Путина — заставить руководство Украины, украинского общества и западных союзников <…> признать оккупированные Донбасс и Крым. <…> НАТО располагает информацией о нескольких сценариях давления Путина на Украину. Один из сценариев — большая война и проведение полномасштабной военной операции в Донбассе и других приграничных районах Украины. Конечно, это лишь один из сценариев, и самый радикальный, о котором НАТО пытается предупредить политическими средствами, санкциями и поставками оружия. Но эта вероятность рассматривается, и именно из-за этого вероятного риска ограничено количество подлежащих обязательной эвакуации. <…> Подготовка к эффективному сопротивлению поднимает цену и риски для Путина, и чем выше наша организация, тем менее выгодно России рискнуть прийти».
- Россия сократит поставки газа в Европу в случае попадания «Северного потока – 2» под санкции. Так, в отчете аналитиков Goldman Sachs говорится, что газопровод, скорее всего, начнет работу во втором квартале 2022 года, но из-за задержек в процессе согласований на фоне напряженности у российско-украинской границы это может затянуться на более поздний срок. Цены на газ, по прогнозу, могут вернуться к рекордам декабря или взлететь еще выше в случае конфликта.
- Британия ожидает снижения поставок газа из РФ в ответ на санкции. По мнению британских чиновников, это поднимет цены на топливо до новых рекордов. Сообщается, что вопрос уже обсуждался на совещании правительства. Чиновники считают, что риска нехватки топлива нет, но конфликт точно может привести к росту цен. Страна почти не импортирует российский газ, но зависит от ситуации на мировом рынке.
Репрессии
- Кадыров назвал террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. «Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — заявил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что «мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы», и пообещал поступать так же «и впредь». Причиной стала история с похищением чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева.
- «Новая газета» обратится в СКР после слов Кадырова о Милашиной. Ранее глава Чечни назвал Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами». «Наши юристы намерены в ближайшее время обратиться с заявлением в Следственный комитет по поводу всей этой ситуации», — сообщила пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.
- Игорь Каляпин объяснил заявления Кадырова в его адрес инфантильностью политика: «Рамзан Ахматович как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен, — террорист. Это обзывательство, которое он знает».
- «Песков заявил, что высказывание Кадырова о правозащитнике и журналистке как о “террористах” — его личное мнение. А похищение пожилой женщины чеченскими силовикам — что тогда? А угрозы убийством как назвать? Личными планами?», — такое сообщение появилось в Twitter политика Андрея Пивоварова. Сам он находится под арестом, микроблог ведет его команда.
- «Кремль будет выразительно молчать, демонстрируя в который раз, что Кадырову все позволено, пока он абсолютно предан Путину. Налицо прямая угроза безопасности Милашиной и Каляпина», — заявил депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.
- Средневековым адом путинской России назвал политолог Кирилл Рогов историю преследования семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева и похищения его жены чеченскими силовиками: «Похищение в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой, жены судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, это такой средневековый ад путинской России, который имеет тенденцию к постоянному распространению. Ответственность за ее жизнь и жизнь членов ее семьи полностью лежит на Владимире Путине, который, вне всякого сомнения, располагает полной информацией о происходящем».
- Соратник Алексея Навального Леонид Волков полагает, что федеральный центр не в силах помешать Кадырову делать то, что он считает нужным: Мало кто сделал столько для десакрализации Путина и его власти, как Рамзан Кадыров. Вот уже неделю он возит мордой об стол лично Путина, Кремль, Пескова, ФСБ, весь путинский напускной "легализм", всю путинскую лживую "стабильность". <…> Вот почему Кремль из последних сил пытается этот сюжет замолчать (вплоть до совершенно жалких формулировок "предпочитаем не верить"), как-то от него избавиться; как-то сделать так, чтобы его не было — вот почему для нас он так важен. Один ясный и показательный кейс для любого, кто говорит с друзьями, коллегами, родственниками о политике. Где "законность"? Где "стабильность"? Где "вертикаль власти"? Нет. Для Янгулбаевых эта история еще может закончиться хорошо (очень надеюсь, что так и будет), а вот для Путина — уже нет».
- «Кадыров объявил террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину. Этих тоже в Чечню увезут? Чечня, и правда, скоро станет туристической Меккой России. Вечером пишешь что-нибудь про Кадырова — а утром ты уже на прекрасных горных пастбищах, и твои родственники тоже. И кто этому помешает?», — пишет по этому поводу философ и общественный деятель Вера Афанасьева.
- «В Чикаго приехали копы из Техаса, взяли штурмом дом федерального судьи и увезли его жену в Даллас. Губернатор Техаса сказал, что умрёт каждый человек, оскорбивший жителей его штата. В Белом доме предпочитают не верить», — пытается представить аналогичную ситуацию в США политолог Михаил Виноградов.
- «Представитель МИД РФ по поводу Донбасса: “Мы терпеть не будем, когда атакуют наших граждан”. А можно, пожалуйста, решительно защищать (хотя бы на словах) не русскоязычных в Украине от мифических фашистов, а русскоязычных в России от немифического Кадырова?» — задается вопросом политактивист, фигурант «Московского дела» Алексей Миняйло.
- 11 российских НКО направили в Совет Европы доклад о ситуации со свободой собраний. В нем говорится, что в 2021 году количество административных дел по так называемым «митинговым» статьям выросло с 13,7 тыс. до 16 тыс. по сравнению с предыдущим годом. Обращение подписали: Московская Хельсинкская группа, «Комитет против пыток», информационный центр «Коренная Россия», Международный фонд развития и солидарности коренных народов «Батани», фонд «Справедливость для журналистов», объединение «За права человека», «ОВД-Инфо»*, «Общественный вердикт»*, фонд «Так-так-так»*, благотворительный фонд «Сфера»* и правозащитный центр «Мемориал»*.
Экономика
- Рубль упал по отношению к доллару и евро. Российский рубль опустился к американской валюте до уровня ноября 2020 года, к европейской — до июля 2021-го. Курс доллара на торгах Московской биржи подскочил выше 79 рублей. В последний раз американская валюта достигала этой отметки 3 ноября 2020 года. Курс евро сегодня впервые с июля 2021 года поднялся выше 89 рублей. Эксперты однозначно говорят, что причиной стала напряженность в ситуации с Украиной.
- Центробанк приостановил покупку валюты на фоне падения рубля. «Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков»,— сообщает регулятор. Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», добавили там. В регуляторе отметили, что отслеживают ситуацию и заверили, что «имеют достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».
- «На этой неделе НАТО представит России письменные ответы на все требования по гарантиям безопасности. Мы склоняемся к тому, что здесь возможны некие прорывы. Однако рынок, похоже, ни во что уже не верит и поддается легкой панике на фоне любых словесных интервенций негативного характера. Что делать в такой ситуации? Мы уже неоднократно говорили о том, что подобные просадки — неплохая возможность подбирать дешевеющие качественные активы. Особенно те компании, которые платят высокие дивиденды. Да, безусловно, есть риски дальнейших просадок в случае, если напряжение в геополитике будет усиливаться. Этого исключать нельзя», — пишет профессор ВШЭ Евгений Коган.
- «В текущей картине вещей мы не можем исключать возможность роста курса до 80 рублей за доллар. При этом любые намеки на сокращение геополитической напряженности могут привести к очень резкому укреплению рубля», — считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
- «Не просматривается ни каких-то дополнительных консультаций, ни экстренных совещаний между странами и так далее, то есть в воздухе висит неопределенность, ну а в ситуации, когда каждая новость несет негативный окрас, уже остается не столь важным, чего она касается — дипломатов, вооружений. Но мы должны понимать, что так как это эмоциональный фактор, то любая новость положительная может привести к резким покупкам, а то, что есть волатильность, мне кажется, что на это нужно смотреть спокойно сейчас», — полагает руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
- Налог на вклады больше 1 млн рублей расширили на граждан РФ со сбережениями от 700 тысяч. В этом году он частично распространится на тех, кто сумел заработать таким способом более 42,5 тыс. руб. Ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки Центробанка и параллельного роста банковских ставок. Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн рублей.
- «Миллион, который был два года назад, это не тот миллион, который сейчас. Вполне возможно, что с ростом ставок по вкладам и обесцениванием денежных средств налог никуда не денется, и он будет все более актуальный. Первоначально налог вводился под лозунгом, если так можно выразиться, чтобы богатые платили больше, а сейчас «богатых» становится все больше благодаря упомянутому мной обесцениванию денег. Это некий звоночек, который в дальнейшем означает увеличение налоговых выплат для значительного количества граждан», — считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
- В то же время директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов не видит в расширении налога ничего страшного. «Скорее всего, вкладчики не будут реагировать на дополнительный налог. Ставки по депозитам последнее время растут, поэтому небольшой налог, который придется заплатить по полученным процентам, не повлияет на настроения граждан», — заявил он.
*«ОВД-Инфо», «Общественный вердикт», «Так-так-так», «Сфера», «Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»