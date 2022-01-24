Аналитики: Россия сократит поставки газа в Европу в случае попадания под санкции «Северного потока-2»

Россия сократит поставки газа в Европу на неопределенный срок, если санкции затронут газопровод «Северный поток-2», считают аналитики Goldman Sachs. Документ цитирует Bloomberg.

Так, в отчете аналитиков говорится, что газопровод, скорее всего, начнет работу во втором квартале 2022 года, но из-за задержек в процессе согласований на фоне напряженности у российско-украинской границы это может затянуться на более поздний срок. Цены на газ, по прогнозу, могут вернуться к рекордам декабря или взлететь еще выше в случае конфликта.

В отчете отмечается, что объемы поставки газа в Европу снизились со второй половины 2021 года, и Москва может продолжить этот опыт. Из-за энергетического кризиса ЕС вряд ли заблокирует какие-либо поставки топлива из России, считают в Goldman Sachs. При этом там отмечают, что, даже если Россия вернет показатели к норме, рынок на северо-западе Европы будет меньше, чем в последние пять лет, и ситуация изменится лишь в 2025 году, когда начнут работу несколько строящихся проектов по сжижению газа.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что британские чиновники ожидают сокращения поставок газа из России в Европу в случае, если будут введены новые санкции. В этом случае, прогнозируют они, цены на топливо могут обновить декабрьские максимумы.