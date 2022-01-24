НАТО объявило об усилении военного присутствия в Восточной Европе из-за ситуации с Украиной

Как сообщается на сайте военно-политического блока, силы приводятся в состояние готовности.

«Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы в НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Сообщается, что Дания направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО, рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию; Франция готовность ввести в Румынию войска под командованием альянса; Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35, приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО; США «ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза».

Фото: пресс-служба НАТО