Кадыров назвал террористами члена СПЧ Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы», и пообещал поступать так же «и впредь».

Кадыров также вновь раскритиковал семью судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву чеченские силовики насильно увезли в республику из Нижнего Новгорода.

Член СПЧ, глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин заявил Znak.com, что заявление Кадырова не повлияет на работу организации. «Рамзан Ахматович как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен, — террорист. Это обзывательство, которое он знает», — сказал правозащитник.

20 января сотрудники полиции Чечни с применением насилия увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Женщина была без обуви и верхней одежды. Она страдает диабетом, ей требуются регулярные инъекции инсулина, однако силовики не взяли лекарства. Официальная причина задержания: ее хотели допросить в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в 2019 году. Сотрудники «Комитета против пыток» сообщали, что чеченские полицейские ворвались в квартиру, избили юристов, Сайди Янгулбаева (судью Верховного суда Чеченской Республики в отставке) и его дочь Алию.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Зарема Мусаева после доставления в Грозный напала на полицейского, и теперь ее привлекут к ответственности. Затем местное телевидение показало видео разговора Мусаевой с республиканским омбудсменом. В кадре женщина явно говорит замедленно, явно чувствует себя плохо и не до конца ориентируется в пространстве.

Кадыров заявил, что Янгулбаевы либо будут привлечены к ответственности, либо окажутся под землей. На следующий день Кадыров заявил, что семья Янгулбаевых причастна к террористической деятельности, поэтому их необходимо задержать, а если начнут сопротивляться, то «уничтожить».

В Кремле «предпочли не верить» в похищение, назвав это фантастической историей.

«Комитет против пыток» считает, что все это связано с попыткой задержать сына Сайди Янгулбаева Абубакара. Он был сотрудником комитета, но теперь живет за границей. Кадыров утверждает, что Янгулбаев-младший причастен к администрации Telegram-канала 1ADAT, который резко критикует чеченские власти и лично Рамзана Кадырова.