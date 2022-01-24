Налог на вклады больше 1 млн рублей расширили на граждан РФ с меньшими сбережениями

Ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки Центробанка и параллельного роста банковских ставок. Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн рублей.

Как подсчитал РБК, вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), когда на рынке появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. руб. Это означает, что ему придется заплатить 13% налога с 350 руб., или 45,5 руб.

Российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в 2021 году.