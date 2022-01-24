Рубль упал по отношению к доллару и евро

Курс доллара на торгах Московской биржи подскочил выше 79 рублей. В последний раз американская валюта достигала этой отметки 3 ноября 2020 года.

Курс евро сегодня впервые с июля 2021 года поднялся выше 89 рублей.

Как отмечает РБК, давление на российскую валюту оказало сообщение о том, что США, Великобритания и некоторые другие страны намерены эвакуировать с Украины семьи сотрудников посольств. Падение рубля усилилось после заявления НАТО о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу.

По мнению опрошенных изданием экспертов, волатильность остается высокой, нельзя исключать роста курса до 80 рублей за доллар. Негатив для рубля усиливается также снижением глобального спроса на рисковые активы. Определять динамику российской валюты в ближайшей перспективе будет геополитика.

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