«Новая газета» обратится в СКР после слов Кадырова о журналистке издания

«Наши юристы намерены в ближайшее время обратиться с заявлением в Следственный комитет по поводу всей этой ситуации», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

«Новая газета» также опубликовала заявление редакции после слов Рамзана Кадырова.

«Чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента. Были высказаны угрозы расправы в адрес других членов семьи федерального судьи в отставке Янгулбаева. Сам он был вынужден покинуть страну. Все это вызвало справедливое возмущение в российском обществе. На этом глава Чечни Кадыров не остановился и позволил себе назвать «террористами» правозащитника Игоря Каляпина и специального корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину. <…> Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — говорится в заявлении.

Глава «Комитета против пыток» и член СПЧ Игорь Каляпин сообщил в эфире «Эха Москвы», что рассматривает слова Кадырова «как угрозу и в смысле юридическом, и, к сожалению, в смысле практическом». Однако с этим, по его мнению, «ничего невозможно сделать» и «бесполезно куда-то обращаться».

В Кремле сочли слова главы Чечни «личным мнением». «Это его право. И право этих же людей защищать свою честь и достоинство», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Кадыров назвал Милашину и Каляпина террористами на фоне истории с похищением жены судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Глава республики призывает задержать всю семью или «уничтожить» в случае сопротивления. Янгулбаевы объясняют преследование тем, что выступали с критикой чеченских властей.