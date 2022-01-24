The Times: Британия ожидает снижения поставок газа из РФ в ответ на санкции

Британские власти ожидают серьезного повышения цен на газ и бензин, если Россия вторгнется на Украину. По данным The Times, в Великобритании считают, что Москва сократит поставки топлива в Европу в качестве ответа на новые санкции.

Издание отмечает, что вопрос уже обсуждался на совещании британского правительства. Там говорили о том, как это может повлиять на стоимость газа в стране. Чиновники считают, что риска нехватки топлива в Британии нет, но конфликт точно может привести к росту цен. Страна почти не импортирует российский газ, но зависит от ситуации на мировом рынке.

The Times пишет, что около половины газа для Великобритании добывается на шельфе Северного моря, треть поступает из Норвегии, остальное – сжиженный природный газ, СПГ, и именно его стоимость может резко вырасти, если Россия ограничит поставки в Европу. При этом, по словам политиков, в 2020 году российский газ составлял менее 3% от общего объема поставок в Великобританию.

Санкции в отношении Москвы могут ввести из-за вторжения на Украину. Так, в США подготовлен проект закона, который накладывает ограничения на Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу и нескольких высокопоставленных военнослужащих. Также об угрозе ввода санкций в случае нападения на Украину предупреждал Евросоюз.

Ранее Financial Times писала, что в США опасаются влияния конфликта на ситуацию с газом. По данным издания, Вашингтон уже ведет переговоры с Катаром и другими странами о поставках топлива в Европу.