Великобритания вслед за США решила эвакуировать дипломатов с Украины

Великобритания начала эвакуацию дипломатов с Украины, передает Sky News со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и по делам Содружества. В ведомстве сообщили, что посольство Соединенного Королевства в Киеве «остается открытым и продолжит выполнять важную работу».

«Би-би-си» уточняют, что страну покинут около половины сотрудников посольства на фоне предупреждений о возможном «вторжении России».

Ранее Госдеп сообщил об эвакуации семей сотрудников посольства на Украине. Некоторым дипломатам, на занятым на ключевых направлениях, разрешено покинуть страну добровольно.

МИД Украины уже заявил, что считает подобное решение «преждевременным» и не видит реальной новой угрозы для иностранных дипломатов.