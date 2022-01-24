11 российских НКО направили в Совет Европы доклад о ситуации со свободой собраний

Как пишет «Коммерсантъ», документ подготовлен к мартовскому заседанию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), где планируется в четвертый раз оценить исполнение Москвой рекомендаций ЕСПЧ по изменению законодательства о митингах.

Обращение подписали: Московская Хельсинкская группа, «Комитет против пыток», информационный центр «Коренная Россия», Международный фонд развития и солидарности коренных народов «Батани», фонд «Справедливость для журналистов», объединение «За права человека», «ОВД-Инфо»*, «Общественный вердикт»*, фонд «Так-так-так»*, благотворительный фонд «Сфера»* и правозащитный центр «Мемориал»*.

«Мы указываем на рост административных дел по “митинговым” статьям: от 13,7 тыс. в 2020 году до примерно 16 тыс. в 2021 году. Говорим про 170 уголовных дел против участников митингов в поддержку Алексея Навального. Рассказываем про особо жесткие задержания с применением спецсредств — электрошокеров — в ходе акций в Петербурге», — рассказала изданию адвокат «ОВД-Инфо»* Александра Чиликова.

Помимо этого авторы доклада отметили тенденцию к задержанию участников протестов уже после проведения акции, а также блокировку сайта «ОВД-Инфо»*, который публиковал информацию о задержаниях и доступных протестующим способах юридической защиты.

В 2017 году ЕСПЧ вынес решение по жалобе 23 активистов на отказ российских властей согласовать митинги в 2009–2013 годах. Страсбургский суд обязал Россию устранить «системные нарушения» в законодательстве, в том числе упростить процедуру согласования акций, увеличить количество мест для их проведения и четко называть причины отказа. Россия должна была выполнить обязательства к марту 2022 года. по словам Чиликовой, улучшений не произошло.

*«ОВД-Инфо», «Общественный вердикт», «Так-так-так», «Сфера», «Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»