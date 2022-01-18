Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 18 января

Главное
- Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением впервые с декабря прошлого года. Обращение к народу республики опубликовано в YouTube-канале елбасы. Политик заявил, что находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Он также выступил с утверждением, что в стране нет раскола элит, а себя назвал пенсионером, которых находится «на заслуженном отдыхе». Также Назарбаев сообщил, что действующий президент Касым-Жомарт Токаев вскоре будет избран председателем правящей партии «Нур-Отан», которой ранее руководил экс-глава государства.
- Заявление Назарбаева говорит о стабилизации обстановки в республике, считает политолог из Алматы, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев. «Судя по всему, ситуация постепенно стабилизируется, в том числе во внутриэлитных отношениях. Каких-либо движений в сторону возможного отказа президента РК возглавить партию «Nur Otan» <…> не наблюдается. Но, скорее всего, в статусе председателя партии он внесет серьезные изменения в организационные, идеологические и иные аспекты ее деятельности. <…> Скорее всего, сейчас все действующие в Казахстане партии будут так или иначе перестраивать свою деятельность, чтобы не выпасть из разворачивающихся процессов», — полагает Чеботарев.
- Первый и второй президент, наконец, договорились, заключил политик и аспирант НИУ ВШЭ Роман Юнеман. «Зачистка людей Назарбаева во власти шла до последнего момента. Столицу в госСМИ по-прежнему не называют Нур-Султан. Говорят «столица» (собственно, Астана так и переводится). Интересно, что сам же Назарбаев говорит «столица». Значит, решили сор из избы не выносить и о чём-то всё-таки договорились. Для Токаева это наилучший исход. Ничего не случилось — международные террористы вдруг напали на Казахстан, КНБ случайно сдал им оружие. Для семьи Назарбаева это, видимо, значит капитуляцию. На каких условиях? Скоро узнаем. Следите за активами назарбаевского клана. Если раскулачивание прекратится, значит, на более-менее сносных», — считает Юнеман.
- NYT сообщила о планах России эвакуировать дипломатов с Украины. 18 человек — преимущественно дети и жёны сотрудников — выехали из страны ещё 5 января. Еще около 30 дипломатов в ближайшее время покинут консульства в Киеве и Львове, пишет издание со ссылкой на высокопоставленный источник. Официальный представитель США сообщил газете, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации, однако, по его словам, президент России ещё не принял окончательного решения о вторжении на Украину. Позднее МИД РФ прокомментировал публикацию NYT кратко — сообщив, что посольство работает в штатном режиме.
- Даже если источник NYT прав, из этого не следует, что Россия таким способом готовится к войне, уверен украинский журналист Роман Цымбалюк. «Ничего это не означает. Украинские дипломаты в Москве работают без семьи уже много лет. Как вы видите, это не стало основанием нападения Украины на Россию (сарказм). В случае боевых действий тут [на Украине] столько граждан России живет. Если Путин захватит Украину... русских столько будет убито российским оружием… Я бы не драматизировал эту ситуацию. Пожелал бы успехов российским детям и жёнам российских дипломатов. Я бы рассматривал это как один из элементов внутренних дел, почему принято такое решение [об эвакуации]», — заявил он в комментарии The New Times.
- Россия и Белоруссия проведут учения на границе с Украиной. До 9 февраля пройдет внеплановая проверка сил реагирования Союзного государства, а с 10-го по 20-е число Москва и Минск проведут совместные маневры «Союзная решимость-2022», заявили в белорусском Минобороны. Мероприятия пройдут «на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь».
- Это можно расценить как демонстрацию подготовки к войне, заявил NT военный обозреватель Александр Гольц: «Если эти сообщения соответствуют действительности, это означает, что Россия решила продемонстрировать, что готовится к войне. Насколько это соответствует действительности, сказать трудно. Проходят учения Западного, Южного и Восточного [военных] округов по передислокации на большие расстояния крупных соединений сил. В принципе любые учения могут быть прикрытием для подготовки военных действий. Дальше непонятно, то ли Россия действительно готовит боевые действия, то ли хочет продемонстрировать, что она их готовит».
- Российско-белорусские учения — лишь попытка торговли в США и НАТО, уверен украинский политолог Анатолий Луценко. «Эти учения заточены для того, чтобы повлиять в переговорном процессе на коллективный Запад. Пока американцы в переговорном процессе не будут более уступчивы относительно Украины, Россия будет и дальше придумывать всяческие легенды, чтобы удовлетворить свой народ и электорат. Она хочет повлиять на Запад», — сказал он в беседе с The New Times.
Экономика
- Рынок акций России рекордно обвалился. Снижение ускорилось на фоне массовых распродаж из-за геополитических рисков. Речь идет о сообщении The New York Times, что Россия начала вывозить с Украины семьи своих дипломатов. Это спровоцировало принудительное закрытие маржинальных позиций, индексы Московской биржи и РТС обновили минимумы с февраля-марта прошлого года: Мосбиржа опустилась на 4,55% (до 3398,21 пункта), РТС — на 5,1% (до 1399,89 пункта). Подешевели акции АФК «Система», «Яндекса», Ozon, «Алросы», «Магнита», Сбербанка, «Аэрофлота», «Газпрома» и многих других компаний.
- В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключить Россию от SWIFT. Белый дом не исключает ни одного варианта воздействия на РФ в связи с кризисом вокруг Украины, заявили в Совете национальной безопасности США. Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что Брюссель и Вашингтон отказались от идеи отключить Россию от SWIFT и решили ограничивать доступ к системе конкретным российским банкам, находящимся под западными санкциями.
Суды
- ЕСПЧ указал на нарушения в приговоре бывшему совладельцу ЮКОСа Леониду Невзлину. Бизнесмен в 2008 году был заочно осужден в России к пожизненному лишению свободы. Европейский суд по правам человека признал, что право заявителя на справедливое судебное разбирательство было нарушено. Невзлин в своей жалобе указывал на навязывание государством адвоката по назначению, отсутствие доступа к материалам дела, невозможность представить доказательства защиты, использование судом косвенных и недопустимых доказательств. В итоге ЕСПЧ признал нарушение двух пунктов: о справедливом и публичном разбирательстве в разумный срок независимым и беспристрастным судом, а также о праве на защиту. При этом суд не стал признавать политический характер преследования. Инстанция также не назначила материальной компенсации, поскольку Невзлин не подавал таких требований.
- ЕСПЧ закрыл дело об убийстве Натальи Эстемировой. Об этом говорит тот факт, что инстанция отказалась передавать дело на дополнительное рассмотрение в Большую палату. В вынесенном ранее постановлении говорилось, что не удалось установить причастность властей России к преступлению. 31 августа 2021 года ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью о праве на жизнь Европейской конвенции, а также не провели эффективного расследования. Вместе с тем, инстанция сочла недоказанной причастность к этому преступлению руководства Чечни. Страсбургский суд обязал РФ выплатить сестре убитой 20 тысяч евро. Наталья Эстемирова работал в грозненском офисе Правозащитного центра «Мемориал»*. В июле 2009 года была похищена у своего дома в столице Чечни, позже её тело со следами пулевых ранений нашли в Ингушетии.
- С позицией Страсбурга суда по этому делу не согласна старший юрист правозащитного центра «Мемориал»* Татьяна Глушкова. «Представленных нами доказательств было достаточно для вывода о том, что российские власти не сделали всё возможное для защиты жизни Натальи, которая регулярно получала угрозы за свою работу в Чечне. Однако Европейский суд полностью уклонился от анализа этого аспекта дела», — заявила она.
- Защита Ивана Сафронова пожаловалась на ограничения в работе с материалами дела. Адвокаты журналиста, обвиняемого в госизмене, подали две жалобы на следователя ФСБ Александра Чабана, который ведет это дело. Защита утверждает, что следствие запретило в свободном режиме делать любые выписки из засекреченного уголовного дела Ивана Сафронова. По словам адвоката Дмитрия Талантова, можно делать записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе и выдается на несколько часов. Юрист подчеркнул, что это грубо нарушает права Сафронова на защиту, поскольку записки адвокатов для внутреннего пользования находятся в прямом доступе следователей.
- «Ветераны России» потребовали возбудить против Шендеровича* дело о реабилитации нацизма. Общественники назвали поводом критические высказывания журналиста по поводу Великой Отечественной войны, Парада Победы, празднования 9 Мая и акции «Бессмертный полк». «В его высказываниях имеются все признаки распространения заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», ― говорится в заявлении «Ветеранов России» на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СКР Александра Бастрыкина.
- «Спешить некуда: Россию уже продал, и деньги еще есть» — Виктор Шендерович* опубликовал у себя в Facebook сатирический ответ на обвинения «Ветеранов России». В посте он рассказывает, как весь день старается «принизить подвиг советского народа», «оскорбляет ветеранов», «оскверняет память павших». «Особенно люблю я заниматься этим делом в Израиле — здесь моей нацистской душонке не так одиноко. Когда нас, любителей Гитлера, собирается вместе десять человек, это называется миньян [в иудаизме необходимый кворум для совершения публичного богослужения — прим. ред.]», — пишет Шендерович*.
Белоруссия
- ИКАО подготовила доклад об инциденте с бортом Ryanair в Минске. Международная организация гражданской авиации разослала документ входящим в нее странам. На совещании, назначенном на 31 января, планируется обсудить дальнейшие действия в отношении белорусских воздушных властей. Тогда же рассмотрят ответное обращение Белоруссии по поводу санкций, которые были введены по итогам инцидента с самолётом. В докладе, по предварительным данным, содержатся, в том числе, указания на нарушения со стороны Белоруссии.
Пандемия
- Карантин по COVID-19 сократили в РФ до недели. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что сроки вновь скорректируют при необходимости. «Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней»,— сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
- Сокращение срока карантина обусловлено особенностями омикрон-штамма, пояснил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Инкубационный период сократился у этого вируса и течение тоже. По-видимому, у нас есть данные, что через 7 дней уже у подавляющего числа людей не будет выделения вируса. Это связано с новым штаммом. У него меньше должен быть период, чтобы обнаружить выделяемые вирусы», — заявил специалист.
- Премьер РФ и мэр Москвы призвали работодателей перевести сотрудников на удаленку из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин призвал перевести на дистанционный режим в первую очередь работников старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, а также обеспечить в офисах тестирование на коронавирус. Сергей Собянин объявил о продлении до 1 апреля режима самоизоляции для пожилых и требования к работодателям перевести на удаленный режим 30% сотрудников. По его словам, в столице наблюдается еженедельный двукратный рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма. «Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной», ― сказал градоначальник.
*Виктор Шендерович, «Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»