Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 18 января

Назарбаев объявился с обращением к нации

NYT узнала об эвакуации дипломатов РФ с Украины

Россия и Белоруссия проведут учения на границе с Украиной

Рынок акций России рекордно обвалился

ЕСПЧ указал на нарушения в приговоре Невзлину и закрыл дело Эстемировой