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В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

18.01.2022

Белый дом не исключает ни одного варианта воздействия на РФ в связи с кризисом вокруг Украины

«Ни один вариант не снят с повестки. Мы продолжим консультироваться с европейскими партнерами о серьезных последствиях для России, если она вторгнется на Украину», — приводит телеканал Fox news слова неназванного представителя Совета национальной безопасности США (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что Брюссель и Вашингтон отказались от идеи отключить Россию от SWIFT и решили ограничивать доступ к системе конкретным российским банкам, находящимся под западными санкциями.

Фото: Reuters

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