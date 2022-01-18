В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

«Ни один вариант не снят с повестки. Мы продолжим консультироваться с европейскими партнерами о серьезных последствиях для России, если она вторгнется на Украину», — приводит телеканал Fox news слова неназванного представителя Совета национальной безопасности США (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что Брюссель и Вашингтон отказались от идеи отключить Россию от SWIFT и решили ограничивать доступ к системе конкретным российским банкам, находящимся под западными санкциями.

Фото: Reuters

