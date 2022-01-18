ИКАО подготовила доклад об инциденте с бортом Ryanair в Минске

На совещании, назначенном на 31 января, планируется обсудить дальнейшие действия в отношении белорусских воздушных властей. Тогда же рассмотрят ответное обращение Белоруссии по поводу санкций, которые были введены по итогам инцидента с самолётом.

23 мая 2021 года пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась.

На борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta. Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали, против них возбуждены уголовные дела.

Страны ЕС заявили, что белорусские власти под надуманным предлогом принудили борт к посадке, и запретили авиакомпаниям летать над республикой и пользоваться ее аэропортами.