Карантин по COVID-19 сократили в РФ до недели

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней»,— сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Голиковой, в ближайшее время Роспотребнадзор внесет «еще ряд изменений». Она добавила, что в случае подъема заболеваемости больничные начнут оформлять заочно, а меры соцподдержки предоставлять без предварительных заявлений.

Чиновница отметила, что омикрон-штамм выявили в 42 регионах России, при этом более 70% заболевших не ездили за границу. По ее данным, в стране зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном». «Но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше», ― резюмировала Голикова.