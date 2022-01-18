Россия и Белоруссия проведут совместные учения на границе с Украиной

Об этом сообщил на брифинге помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов. Как говорится на сайте белорусского Минобороны, мероприятия пройдут «на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Республики Беларусь».

До 9 февраля стороны отработают передислокацию и создание группировок войск «на угрожаемых направлениях», вопросы охраны и обороны объектов и воздушной границы.

В ходе совместных учений планируется отработать усиление участков границы на «возможных направлениях незаконного проникновения» в Белоруссию «вооруженных групп боевиков», а также перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, «которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране с занятием назначенных рубежей и оборудованием блокпостов».

«В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», ― заявил на брифинге замминистра обороны России Александр Фомин (цитата по «Интерфаксу»).

Из России к месту учений перебросят два дивизиона С-400, дивизион «Панцирь-С» и 12 истребителей Су-35. Войска будут практиковаться на полигонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский» и «Домановский», а также на отдельных участках местности и на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о переброске с Дальнего Востока на запад России ракетных комплексов «Искандер».

Фото: Минобороны РБ