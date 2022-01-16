CIT: Искандеры идут на Запад

Группа сетевых исследователей, называющая себя Conflict Intelligence Team, ссылаясь на видео и фотографии в социальной сети Tik Tok, утвержадет, что фиксирует передвижение груженых военной техникой составов в сторону западной границы. Министерство обороны РФ засекретило все подобные перемещения, но люди вдоль железных дорог снимают составы, помечают их текстами из известных российских военных песен вроде тех, что исполняет группа "Любэ" и выкладывают в социальные сети. Министерство обороны объясняет эти передвижения военной техникой будущими учениями. Но Руслан Левиев, руководитель CIT, отказывается в это верить: "Учения только в сентябре 2022 года",— сказал он в интервью телеканалу "Дождь"* (российские власти считают "СМИ — выполняющим функцию иноагента"). В своем Twitter он написал: "Вместе с другой техникой Восточного военного округа на запад едут "Искандеры" как минимум из двух ракетных бригад. В Минобороны объясняет всё учениями, но мы помним, что они уже это делали в 2014 году.