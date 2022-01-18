ЕСПЧ указал на нарушения в приговоре бывшему совладельцу ЮКОСа Леониду Невзлину

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по жалобе Леонида Невзлина. Как следует из документа, суд признал, что право заявителя на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской Конвенции) было нарушено.

Бывший совладелец ЮКОСа подал жалобу в Страсбургский суд в 2008 году, после вынесения на родине заочного приговора и последующего его вступления в силу, напоминает «Новая газета». Невзлин обратил внимание на навязывание государством адвоката по назначению, отсутствие доступа к материалам дела, невозможность представить доказательства защиты, использование судом косвенных и недопустимых доказательств.

В итоге ЕСПЧ признал нарушение двух параграфов упомянутой статьи: о справедливом и публичном разбирательстве в разумный срок независимым и беспристрастным судом, а также о праве на защиту. При этом суд не стал признавать политический характер преследования.

Инстанция также не назначила материальной компенсации, поскольку Леонид Невзлин не подавал таких требований.

Невзлин уехал из России в Израиль в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. В 2004-м против бизнесмена возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, затем обвинили в растрате, а через полгода —в организации убийств и покушений. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Израиль отказался его экстрадировать.

В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному сроку.

Фото: «Голос Америки» (включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»)