«Ветераны России» потребовали возбудить против Шендеровича дело о реабилитации нацизма

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело о реабилитации нацизма против Виктора Шендеровича*, сообщается на сайте организации.

Поводом стали высказывания писателя в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 6 мая 2021 года. Как пишет Znak.com со ссылкой председателя движения Ильдара Резяпова, авторов обращения возмутило, что Шендерович* называл парад, шествие «Бессмертный полк» и другие мероприятия в честь 9 Мая «победобесием» и «глумлением, прежде всего, над теми, кто в этой страшной войне пострадал».

Писатель также критиковал лозунг «Можем повторить», который в последние годы стал популярным в России перед празднованием Дня Победы.

«Что мы можем повторить? <...> Катынь можем повторить? 700 тысяч военнопленных летом 41-го года. Концлагеря? Что мы можем повторить? Пушечное мясо. Пехоту, которая разминирует танковые минные поля. Как Жуков хвастался перед Эйзенхауэром. Пехоту вперед пускаем. Семь к одному потери по отношению к немцам», ― сказал Шендерович в эфире (цитата по «Дождю»*).

«Ветераны России» сочли это «обесцениванием надписей, оставленных советскими солдатами в мае 1945 года на поверженном Рейхстаге», а также пропагандой «ложного мнения», что маршал Георгий Жуков «телами советских солдат обезвреживал немецкие минные заграждения».

«В его высказываниях имеются все признаки распространения заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», ― говорится в заявлении «Ветеранов России».

В январе писатель сообщил об отъезде из России, объяснив это возможным уголовным делом, которое потребовал возбудить бизнесмен Евгений Пригожин из-за высказываний писателя о нем в эфире «Эха Москвы».

*Виктор Шендерович, телеканал «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Facebook Виктора Шендеровича