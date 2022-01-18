Премьер РФ и мэр Москвы призвали работодателей перевести сотрудников на удаленку

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин призвал перевести на дистанционный режим в первую очередь работников старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, а также обеспечить в офисах тестирование на коронавирус.

«Рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. А именно госпитализация сегодня ― это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с „дельтой“», ― сказал председатель правительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 апреля режима самоизоляции для пожилых и требования к работодателям перевести на удаленную работу 30% сотрудников. По его словам, в столице наблюдается еженедельный двукратный рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма.

«Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальной», ― сказал градоначальник.