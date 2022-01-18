ЕСПЧ закрыл дело об убийстве правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека отказался передавать дело на дополнительное рассмотрение в Большую палату. Это значит, что постановление, в котором не удалось установить причастность российского режима к убийству Эстемировой, утверждено окончательно.

Отправить дело на дополнительное рассмотрение просила сестра Натальи Светлана, пишет «Новая газета».

31 августа 2021 года ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили статью о праве на жизнь Европейской конвенции, а также не провели эффективного расследования. Вместе с тем, инстанция сочла недоказанной причастность к этому преступлению руководства Чечни. Страсбургский суд обязал РФ выплатить сестре убитой 20 тысяч евро.

Наталья Эстемирова работал в грозненском офисе Правозащитного центра «Мемориал». В июле 2009 года была похищена у своего дома в столице Чечни, позже её тело со следами пулевых ранений нашли в Ингушетии.

Следствие в России назвало убийцей участника незаконного вооруженного формирования Алхазура Башаева, который тоже был вскоре убит. Правозащитники уверены, что должного расследования не было проведено.

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: ПЦ «Мемориал»