Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 14 января

Сенат США не поддержал санкции против «Северного Потока – 2»

Россия может сфабриковать повод для вторжения на Украину

Двух соратников Навального причислили к террористам и экстремистам

Фондовый рынок РФ и курс рубля снижались второй день подряд