Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 14 января

Главное
- Сенат США не поддержал проект о санкциях против «Северного Потока – 2». Для утверждения документа требовалось 60 голосов, однако набрать их не удалось. Инициатива республиканца Теда Круза предписывает президенту США ввести ограничения против «любого должностного лица структуры, созданной для планирования, строительства или эксплуатации» трубопровода. В Белом доме заявили, что тоже не поддерживают санкции, так как не верят, что это поможет Украине, но при этом «подорвёт единство европейских союзников».
- При прежнем президенте санкции обязательно приняли бы, уверен сенатор-демократ Крис Мерфи. «Я бы предположил, что если бы Джо Байден не был президентом, если бы Дональд Трамп сидел сегодня в Овальном кабинете, каждый демократ в этом зале проголосовал бы за эти санкции», — заявил он газете Politico. Законодатель подчеркнул, что республиканцев публично поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Если Россия вторгнется на Украину, «причина будет в том, что Сенат Соединенных Штатов услышал мольбы наших украинских союзников, но мы остались глухи к ним», подчеркнул сенатор-демократ.
- Советник Байдена по нацбезопасности допустил, что Россия может сфабриковать повод для вторжения на Украину. Джейк Салливан сослался на госсекретаря Энтони Блинкена и заявил, что Москва начала «закладывать основу» для таких действий, «в том числе посредством диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке нападения на российские войска на востоке Украины». В то же время он признал, что у США пока нет подтверждений таких намерений Москвы.
- Владимир Зеленский предложил провести саммит с Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Президент Зеленский предложил президенту Байдену (и мы думаем, что это может сработать) организовать трехстороннюю встречу, возможно, видеоконференцию, между Байденом, Зеленским и Путиным», — рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Вашингтон уже заинтересовался инициативой, реакция России пока неизвестна.
Репрессии
- Двух соратников Навального включили в перечень террористов и экстремистов. В реестр Росфинмониторинга попали бывший гендиректор ФБК* Иван Жданов и экс-глава «Штабов Навального»** Леонид Волков. Согласно законодательству, банки должны заморозить из счета и приостановить обслуживание.
- Более 1,5 тыс. активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году. Самыми популярными направлениями для политэмиграции стали Грузия, Литва и Украина, заявил менеджер проектов организации Free Russia Foundation*** Антон Михальчук. Он подчеркнул, что причиной отъезда стало политическое или уголовное преследованик. «Волна начала нарастать. Дальше поехали секторами: давят навальнистов — уезжают навальнисты, давят на журналистов — уезжают журналисты, давят на правозащитников — уезжают правозащитники. И это нескончаемый поток, потому что уголовные дела продолжаются», — рассказал Михальчук. По его мнению, поток эмигрантов не уменьшится, пока в России не изменится политический климат.
- Стендап-комик Слава Комиссаренко объявил об отъезде из России. По словам артиста, КГБ Белоруссии объявил его в розыск, комик опасается, что Россия выдаст его. «Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один», — заявил Комиссаренко. Он рассказал, что человек, связанный с белорусскими протестами, написал ему и предупредил, что комика «собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь». При этом у комика уже есть российский паспорт. Сейчас артист находится на гастролях на Украине.
- Дело россиянки Софьи Сапеги поступило в белорусский суд. Дата рассмотрения еще не назначена. Известно, что процесс пройдет в Гродненском областном суде. Гражданку России задержали и арестовали вместе с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Для этого белорусские спецслужбы заставили приземлиться в Минске самолет, на котором активисты летели в Вильнюс. Обоих поместили в СИЗО, но летом перевели под домашний арест.
Экономика
- Фондовый рынок России и курс рубля снижались второй день подряд после заявлений замглавы МИД. Сергей Рябков накануне заявил, что переговоры с НАТО и США не принесли значительных результатов, а значит, нет причин продолжать их в обозримом будущем. После этих слов курс евро к рублю взлетел на 1 рубль, доллар подорожал почти на рубль, а падение индекса Мосбиржи составило 2,5%.
- Рынок поверил не в скорую войну, а в скорые жесткие санкции, объясняет экономист Андрей Нечаев. «Я не думаю, что рынок поверил в скорую войну. Он поверил в то, что санкции, которые были неоднократно анонсированы, приближаются. Дальше вопрос, какие конкретно санкции будут использованы, более жесткие или менее жесткие, но неопределенность всегда болезненна для рынка», — заявил он журналу The New Times.
- На остроту и продолжительность реакции рынка обратил внимание экономист Олег Вьюгин. «Рынок очень серьезно среагировал на это заявление. Вчерашнее падение индекса очень существенно. Главное падение стоимости акций — у Сбербанка на 7%, Яндекса и голубых фишек. Падение было достаточно глубоким, то есть реакция была очень острая. Сегодня тоже мы видим продолжающееся падение индекса Московской биржи и РТС», — сказал он в комментарии NT.
Суды
- В Португалии началось расследование в отношении Романа Абрамовича. Власти намерены выяснить, законно ли он получил национальный паспорт в рекордно короткий срок. Процедура предполагает проверку документов, поданных российским миллиардером для получения гражданства, в том числе подтверждающих, что он принадлежит к общине сефардских евреев.
- Начальника радиотехнических войск ВКС арестовали по делу о коррупции. Андрея Кобана подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По неподтвержденной информации, речь идет о 5 млн рублей. Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.
В России
- Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Кабмин намерен внести в документ новые поправки, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а сейчас «это будут новые вызовы».
- Путин не выступит в январе с посланием Федеральному Собранию. «В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — заявили в пресс-службе Кремля. Возможно, президент России обратится к депутатам и сенаторам в феврале. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что концептуальная подготовка текста началась ещё в декабре, а его оглашение пройдёт в начале года. Эксперты считают, что дата будет зависеть от распространения омикрон-штамма коронавируса.
*ФБК включен Минюстом в список иноагентов и запрещена в России
**«Штабы Навального» запрещены в России
***Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией