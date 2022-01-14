Стендап-комик Слава Комиссаренко объявил об отъезде из России

Запись выступления опубликована на YouTube-канале белорусского комика.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один», — заявил Комиссаренко.

Он рассказал, что человек, связанный с белорусскими протестами, написал ему и предупредил, что комика «собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь». Стендапер поинтересовался, неужели похитителей не остановит тот факт, что у него уже есть российский паспорт. В ответ источник предположил, что они, скорее всего, еще не знают об этом.

У себя в Facebook Комиссаренко сообщил, что силовики звонили и писали ему СМС, не потрудившись узнать, что сейчас он на гастролях на Украине.

В начале января Комиссаренко запретили выступать в Белоруссии. Он полагает, что это связано с его шутками об Александре Лукашенко. Он называл того «Чык-Чырыком», у которого «фляга свистит».