Более 1,5 тысячи активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году

Как сообщает Znak.com со ссылкой на менеджера проектов организации Free Russia Foundation* Антона Михальчука, свыше 1,5 тысяч политактивистов и журналистов покинули Россию из-за уголовного преследования или политпрессинга.

«Волна начала нарастать. Дальше поехали секторами: давят навальнистов — уезжают навальнисты, давят на журналистов — уезжают журналисты, давят на правозащитников — уезжают правозащитники. И это нескончаемый поток, потому что уголовные дела продолжаются», — рассказал Михальчук.

В организации Free Russia*, которая помогает политэмигрантам освоиться за границей, считают, что поток беженцев не уменьшится до тех пор, пока политический климат в стране не изменится.

*Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией