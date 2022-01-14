Соратники Навального Волков* и Жданов* включены в перечень террористов и экстремистов

Бывший гендиректор ФБК* Иван Жданов* и экс-глава «Штабов Навального»* Леонид Волков* были внесены в список физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующие записи появились в реестре Росфинмониторинга.

В июне прошлого года ФБК* и «Штабы Навального»* были признаны экстремистскими организациями, их деятельность была ликвидирована. В августе решение суда вступило в силу, апелляция защиты организаций была отклонена. Минюст включил их в списки запрещенных организаций. Кроме того Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Навальным, его соратниками и их организациями.

*ФБК организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России

*«Штаб Навального» организация запрещена в России

*Волков и Жданов включены в перечень террористов и экстремистов