Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Что это будут за поправки, она не уточнила, но отметила, что законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а сейчас «это будут новые вызовы».

Как заявил агентству РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, поправки правительства, которые будут внесены в документ, обоснованы и отвечают на вопросы граждан и представителей региональной власти.

Законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах внесли в Госдуму 12 ноября. Документ подвергался критике со стороны общественных организаций, а президент поручил детально проработать все его пункты. Предполагалось, что обязательные QR-коды будут введены с 1 февраля до 1 июня.