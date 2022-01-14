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Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

14.01.2022

Кабмин намерен внести в документ новые поправки, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Что это будут за поправки, она не уточнила, но отметила, что законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а сейчас «это будут новые вызовы».

Как заявил агентству РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, поправки правительства, которые  будут внесены в документ, обоснованы и отвечают на вопросы граждан и представителей региональной власти.

Законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах внесли в Госдуму 12 ноября. Документ подвергался критике со стороны общественных организаций, а президент поручил детально проработать все его пункты. Предполагалось, что обязательные QR-коды будут введены с 1 февраля до 1 июня.

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