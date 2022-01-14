Сенат США не поддержал проект о санкциях против «Северного потока-2»

Инициатива республиканца Теда Круза предписывает президенту США ввести ограничения против «любого должностного лица структуры, созданной для планирования, строительства или эксплуатации» трубопровода.

В Белом доме заявили, что не поддерживают документ, так как не верят, что это поможет Украине, но при этом он «подорвёт единство европейских союзников».

Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация немецкими и европейскими властями приостановлена.