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#Россия/США

Сенат США не поддержал проект о санкциях против «Северного потока-2»

14.01.2022

Для утверждения документа требовалось 60 голосов, однако набрать их не удалось

Инициатива республиканца Теда Круза предписывает президенту США ввести ограничения против «любого должностного лица структуры, созданной для планирования, строительства или эксплуатации» трубопровода.

В Белом доме заявили, что не поддерживают документ, так как не верят, что это поможет Украине, но при этом он «подорвёт единство европейских союзников».

Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация немецкими и европейскими властями приостановлена.

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