Зеленский предложил провести саммит с Байденом и Путиным

Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Джо Байденом

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену (и мы думаем, что это может сработать) организовать трехстороннюю встречу, возможно видеоконференцию, между Байденом, Зеленским и Путиным», — рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак на виртуальном форуме в Атлантическом совете.

По его словам, США уже «высказали глубокий интерес», реакция России пока неизвестна.

10 и 12 января Россия провела встречи с США и НАТО, на которых пыталась добиться от альянса нерасширения на восток, а также, чтобы военно-политический блок не принимал к себе Украину.

Фото Depositphotos