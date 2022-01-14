Советник Байдена допустил, что Россия может сфабриковать повод для вторжения на Украину

Как говорится на сайте Белого дома, в ходе брифинга помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия намерена «сфабриковать» предлог для вторжения на Украину.

Салливан сослался на слова госсекретаря Энтони Блинкена и заявил, что Россия начала «закладывать основу» для таких действий.

«Американские спецслужбы определили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать повод для вторжения, в том числе посредством диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке нападения на российские войска на востоке Украины», — сообщил он во время брифинга.

10 января в Женеве представители России и США обсуждали вопросы безопасности.

12 января в Брюсселе прошло первое за два года заседание совета Россия-НАТО. В ходе этих встреч Кремль пытается добиться от НАТО и его членов, в первую очередь от США, юридических гарантий своей безопасности. Ее ключевое требование — отказ альянса от дальнейшего расширения на восток. Однако и США, и НАТО последовательно заявляют, что не могут решать судьбу других стран без их участия и что не могут запретить им вступать в альянс.