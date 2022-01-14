В Португалии началось расследование в отношении Романа Абрамовича

Как пишет Renascença, в министерстве юстиции сообщили, что это обычная процедура, которую проводят, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедуре. Предполагается проверить документы, поданные Абрамовичем для получения гражданства, в том числе подтверждающие, что он принадлежит к общине сефардских евреев.

Информация о том, что Абрамович получил гражданство Португалии, появилась в декабре 2021 года. По данным СМИ, новый паспорт миллиардеру выдали по закону о натурализации сефардских евреев. Бизнесмен много лет изучал историю своей семьи и узнал, что его предки были родом из Португалии, откуда их изгнали.