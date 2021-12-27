Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 27 декабря

Главное

Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. В качестве базового обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, других вариантов и кандидатов пока нет. При этом во время обсуждения в Кремле ни разу не говорилось, что действующий глава государства уже решил идти на новый срок. Путин ранее неоднократно говорил, что пока не принял решения баллотироваться на новый срок в 2024 году.

Вице-президент США пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины. Камала Харрис при этом не назвала конкретных мер, которые могут быть приняты в случае российского вторжения. «Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, каких вы прежде не видели», — заявила она в эфире CBS. Харрис подчеркнула, что «Россия не должна нарушать суверенитет Украины» и что США будут поддерживать территориальную целостность республики.

Репрессии

Историка Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Петрозаводский городской суд признал главу карельского «Мемориала»* виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Сегодня в суде пересматривали эпизоды дела по статьям, по которым ранее Дмитриева оправдали. Юрий Дмитриев открыл массовые захоронения репрессированных в урочище Сандармох. Его преследование началось в 2016 году с обвинений в том, что он фотографировал обнаженной свою приемную несовершеннолетнюю дочь. Историк объяснял, что делал это для наблюдений за развитием ребенка по совету педиатров (они подтвердили это в суде). Позже Верховный суд дал историку 13 лет колонии строгого режима. В марте 2021 года Юрий Дмитриев подал в ЕСПЧ жалобу на свое уголовное преследование в России.

Что означает этот приговор 65-летнему ученому?

Правозащитник, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева в комментарии NT пояснила, что Дмитриев был оскоминой для силовиков: «Поверить в то, что он маньяк невозможно. Находясь за решеткой, он очень переживал за эту девочку, он считает, что ее заставили дать эти показания. Следствие говорит, что есть фотографии, где она голая и он фиксирует фотографии, как ребёнок растёт. Исходя из здравого смысла, мы понимаем, что все приемные родители несут ответственность за детей, поэтому они стараются фиксировать до мелочей, как они выросли, какой размер обуви, сколько весят. Похоже, это и было в истории с Дмитриевым, потому что его бы не оправдал суд. Аргументом того, что он, скорее всего, невиновен является то, что он давно был оскоминой на зубах силовиков. Несколько раз пытались найти хоть что-то в его деятельности и вот что-то нашли».

пояснила, что Дмитриев был оскоминой для силовиков: «Поверить в то, что он маньяк невозможно. Находясь за решеткой, он очень переживал за эту девочку, он считает, что ее заставили дать эти показания. Следствие говорит, что есть фотографии, где она голая и он фиксирует фотографии, как ребёнок растёт. Исходя из здравого смысла, мы понимаем, что все приемные родители несут ответственность за детей, поэтому они стараются фиксировать до мелочей, как они выросли, какой размер обуви, сколько весят. Похоже, это и было в истории с Дмитриевым, потому что его бы не оправдал суд. Аргументом того, что он, скорее всего, невиновен является то, что он давно был оскоминой на зубах силовиков. Несколько раз пытались найти хоть что-то в его деятельности и вот что-то нашли». Адвокат Юрия Дмитриева Роман Масалев уверен, что причиной приговора стала профессиональная деятельность ученого: «Конечно, мы уверены в том, что преследование Юрия Алексеевича происходит из-за его профессиональной деятельности, другой момент в том, что любой оправдательный приговор в нашей системе рассматривается как брак в работе», — заявил он в эфире телеканала «Дождь»*. По его словам, сегодняшний приговор — именно то, чего добивалась прокуратура, и выиграть такой процесс в российской судебной системе сегодня почти невозможно.

«В этой ситуации страшно не только такое общественное состояние, не только эти новые правила игры и деградация общественной жизни, которая прошла с момента Болотной 10 лет назад. Страшно в этой ситуации именно то, что чиновники и силовики — они, в принципе, могут делать с нами все, что угодно», — подчеркнул сооснователь Свободного университета и редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

В «Международном Мемориале» назвали приговор неправовым решением. «После двух оправдательных приговоров по тому же обвинению судья, не особенно утруждаясь изучением материалов, выносит обвинительный приговор в точности такой, как хочет прокуратура. Думаю, что это неправовое решение будет отменено, несомненно, со временем. Вопрос только в том, сколько времени на это потребуется. <…> Дальше будем, естественно, обжаловать этот приговор, поскольку это приговор первой инстанции», — заявил в эфире «Эха Москвы» председатель правления «Международного Мемориала»* Ян Рачинский.

Писательница Людмила Улицкая в связи с делом историка вспомнила 1937 год. «Это конфликт между Дмитриевым и каким-то руководством местным, которое мстит ему за непослушание. Потому что то, чем занимался Дмитриев, это была деятельность, которую государство должно было поддерживать изо всех сил, потому что он пытался сохранить память о людях, погибших в тех местах, таких людей погибли тысячи. То, что он делал, это священный долг каждого человека, не говоря уже христианина, поэтому я не думаю, что в этом приговоре есть хотя бы малейшая доля справедливости. Это глубокая несправедливость, имя Дмитриева, по моим понятиям, войдет в историю. Через 50 лет об этом процессе будут писать как о позорном процессе, также как сегодня оценивают многие процессы, прошедшие в 1937 году», — отметила она.

Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля 2022 года. Журналист останется в СИЗО «Лефортово». Впервые за все время ареста Сафронова на оглашение не пустили никого из его близких — даже сестру Ирину и невесту Ксению, которым давали увидеться с Иваном на всех судах ранее без исключения (кроме одного заседания, когда Сафронов присутствовал по видеосвязи в декабре прошлого года), сообщается в Telegram-канале «СвободуСафронову!». Журналист, советник главы «Роскосмоса» находится в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. ФСБ, которая ведет такие дела, и в частности следователь Александр Чабан, так и не предъявили почти никакой информации.

Что важно помнить о делах по статье о госизмене?

Под эту статью можно подвести почти любого журналиста, считает член СПЧ, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. «По большому счету, каждого журналиста можно подвести под такую статью, если это журналист-международник. Контакты у журналиста могут быть с кем угодно. Журналист не должен разбираться, с кем он связывается, он не специалист в этом, есть соответствующие компетентные структуры. Шпионы могут быть под видом кого угодно. Если его привлекают, то и должны привлекать специалистов, которые обеспечивают безопасность нашей страны. Он не владел государственной тайной, никаких документов не подписывал, которые говорили бы, что он может нести за это ответственность», — заявила правозащитница в комментарии NT .

Суд в Уфе прекратил производство по административному делу против Лилии Чанышевой. По уголовному ей грозит до 10 лет колонии. Экс-координатору местного штаба Навального** Лилии Чанышевой. Ей вменяли деятельность некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО-иноагентов. Как сообщил «Новой газете» адвокат активистки Рамиль Гизатуллин, производство прекращено на основании обстоятельств, «при наличии которых лицо <…> освобождается от административной ответственности». Мотивировочную часть решения адвокат еще не получил, поэтому не может назвать конкретные причины. 10 ноября Кировский районный суд Уфы арестовал Лилию Чанышеву на два месяца по делу о создании «экстремистского сообщества», затем ее этапировали в СИЗО-6 в Москве, поскольку дело расследует Центральный аппарат СК.

Власть и иноагенты

Кадыров призвал «сажать пожизненно» или «выгонять» из России сотрудников СМИ-«иноагентов». По мнению главы Чечни, эти журналисты должны нести уголовную ответственность. «Этих продажных „иностранных агентов“ нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — заявил Рамзан Кадыров. Сообщения о массовых похищениях родственников людей, критикующих власть в республике, глава Чечни назвал слухами: «Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка пяти тысяч человек». Глава Чечни также поддержал традицию кровной мести.

По мнению главы Чечни, эти журналисты должны нести уголовную ответственность. «Этих продажных „иностранных агентов“ нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары», — заявил Рамзан Кадыров. Сообщения о массовых похищениях родственников людей, критикующих власть в республике, глава Чечни назвал слухами: «Эти слухи распускают европейские блогеры, которые откровенно поддерживают терроризм. Некоторые даже писали, что за уходящий год у нас без вести пропало порядка пяти тысяч человек». Глава Чечни также поддержал традицию кровной мести. Вопросы наказания должны рассматриваться в суде, отреагировал на слова Кадырова секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян: «Если человек что-то высказал или сделал, и у нас есть к нему претензии, то мы должны обратиться в суд и суд должен решить, делал ли человек деяние какое-то, которое противозаконно и не соответствует, так скажем, нашей Конституции и нашему закону. Единственная возможность применять какие-то санкции или какое-то решение к другому человеку — только после решения суда», — сказал он.

Политолог Федор Крашенинников объяснил заявления Кадырова безнаказанностью: «Очень многие вещи он делает только потому, что может это делать». На словах Кадырова о кровной мести политолог напомнил, что в России любого другого человека за подобные высказывания сразу бы обвинили в экстремизме: «Конечно, это еще раз нам доказывает, что Рамзан Ахматович Кадыров не подсуден никакому российскому суду, ему вообще не указ никакие российские законы, потому что все, что он говорит, очевидно, противоречит законам Российской Федерации».

Объявленный «иноагентом» журналист «Русской службы Би-би-си» покинул Россию. Андрей Захаров* объяснил это «беспрецедентной» слежкой за ним в Москве. «Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали „иноагентом“, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами», ― рассказал он. Журналист сообщил, что уже находится в Лондоне.

Россия и Белоруссия

Гражданина России Егора Дудникова приговорили в Белоруссии к 11 годам колонии. Суд в Минске признал его виновным в разжигании социальной вражды и призывах против нацбезопасности, сообщает «Медиазона.Беларусь»*. Прокуратура запрашивала для фигуранта 11 лет колонии при максимальном наказании по этим статьям в 12 лет. Суд проходил в закрытом режиме. Егора Дудникова задержали в Минске в мае по обвинению в озвучке роликов оппозиционного Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и его администрировании. В середине июля Следственный комитет республики сообщил, что Дудников признал вину, а госканал ОНТ показал видео, как тот говорит о сотрудничестве со следствием. Сам Егор рассказывал, что силовики избивали его, требуя «говорить все, что им нужно, на камеру».

Суд в Минске признал его виновным в разжигании социальной вражды и призывах против нацбезопасности, сообщает «Медиазона.Беларусь»*. Прокуратура запрашивала для фигуранта 11 лет колонии при максимальном наказании по этим статьям в 12 лет. Суд проходил в закрытом режиме. Егора Дудникова задержали в Минске в мае по обвинению в озвучке роликов оппозиционного Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и его администрировании. В середине июля Следственный комитет республики сообщил, что Дудников признал вину, а госканал ОНТ показал видео, как тот говорит о сотрудничестве со следствием. Сам Егор рассказывал, что силовики избивали его, требуя «говорить все, что им нужно, на камеру». Адвокат Дудникова Антон Гашинский сообщил изданию «Подъём», что обжалует приговор: «Защита будет обжаловать приговор. После вступления приговора в законную силу будет приниматься решение о направлении Дудникова для отбытия наказания в Россию».

OCCRP присудил Лукашенко звание «Коррупционер года – 2021». Президент Белоруссии удостоился этой награды за потворство организованной преступности и коррупции, говорится в сообщении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции выбрало Александра Лукашенко из рекордных 1 166 претендентов, номинированных коллегами и читателями. Отмечается, что впервые «Коррупционера года» выбрали единогласно. «В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел», — пояснил решение координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

Опубликован проект поправок к конституции Белоруссии. Они запрещают президенту страны занимать этот пост более двух сроков, однако вступят в силу только после следующих выборов. Документ опубликовало государственное информагентство «БелТА». Также вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. У него будет право законодательной инициативы. Оно может смещать президента с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления. Сейчас президент может быть только досрочно освобождён от должности решением парламента по состоянию здоровья. Действующий президент республики имеет право быть избранным на пост председателя Всебелорусского народного собрания. Также в проекте говорится, что президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту. По окончании исполнения полномочий глава республики может стать пожизненным сенатором.

Они запрещают президенту страны занимать этот пост более двух сроков, однако вступят в силу только после следующих выборов. Документ опубликовало государственное информагентство «БелТА». Также вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия. У него будет право законодательной инициативы. Оно может смещать президента с должности в случае систематического или грубого нарушения конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления. Сейчас президент может быть только досрочно освобождён от должности решением парламента по состоянию здоровья. Действующий президент республики имеет право быть избранным на пост председателя Всебелорусского народного собрания. Также в проекте говорится, что президент Белоруссии, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на посту. По окончании исполнения полномочий глава республики может стать пожизненным сенатором. Поправки не имеют отношения к обществу и написаны исключительно для Александра Лукашенко, уверен политолог Валерий Карбалевич. По его словам, непонятно, зачем сейчас нужна конституционная реформа, если Лукашенко отказался от идеи транзита власти. Судя по всему, после окончания президентского срока нынешний глава государства планирует возглавить Всебелорусское народное собрание, считает политолог.

Экономика

ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы между гражданами. Регулятор запустит сбор данных у банков обо всех транзакциях между физическими лицами, сообщил сегодня РБК. По информации издания, Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей. Регулятор начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов уже с января 2022 года. В самом Центробанке отрицают сообщения о «тотальном контроле» переводов между физлицами. Сбор информации о транзакциях между гражданами нужен исключительно для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими небросовестными участниками рынка, утверждает регулятор. Информация, которая идентифицирует физлиц, запрашиваться не будет, пообещала пресс-служба ЦБ, речь идет лишь об «обезличенных реестрах тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям».

Что это означает?

Экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что регулятор сдержит слово и не перейдет к тотальному контролю: «Если последовало опровержение, то этого, скорее всего, не будет. Если будет, то значительно сокращённый перечень операции, который будет контролироваться», — заявил он в комментарии NT . В то же время эксперт отметил давнюю тенденцию на усиление контроля: «Работа идёт по ужесточению, расширению контроля не первый год, так что это сообщение, которое первоначально было, нас не должно удивлять».

*«Мемориал», «Международный Мемориал», телеканал «Дождь», Андрей Захаров, «Медиазона», «Медуза» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**Мосгорсуд признал «штабы Навального» экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ