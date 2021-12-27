Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову до 7 апреля 2022 года

Впервые за все время ареста Сафронова на оглашение не пустили никого из его близких — даже сестру Ирину и невесту Ксению, которым давали увидеться с Иваном на всех судах ранее без исключения (кроме одного заседания, когда Сафронов присутствовал по видеосвязи в декабре прошлого года), сообщается в Telegram-канале «СвободуСафронову!».

16 декабря суд оставил в силе меру пресечения журналисту и советнику главы «Роскосмоса». Тогда первый апелляционный суд отказался удовлетворить обжалование меры пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству обвинения из-за наличия в деле гостайны.

Иван Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. ФСБ, которая ведет такие дела, и в частности следователь Александр Чабан, так и не предъявили почти никакой информации. Единственное, что было оглашено: Сафронова якобы завербовали западные спецслужбы в 2012 году, в 2015-м ему заплатили $248, а еще через два года он, по версии следствия, передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

Иван Сафронов не признает вину и уже дважды отказался от сделки со следствием.

Ранее стало известно, что главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина минувшим летом допросили по делу его советника, другие подробности не приводятся.

Весной 2021 года был задержан один из адвокатов Сафронова Иван Павлов*. На него завели дело о разглашении данных предварительного расследования, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Осенью Павлов покинул Россию.

*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»