Центробанк опроверг сообщения о «тотальном контроле» переводов между физлицами

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам [между физлицами] исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — заявили в ЦБ.

Ранее РБК писал, что Банк России разослал кредитным организациям новую форму, по которой те должны отчитываться обо всех денежных переводах между физическими лицами. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по конкретным операциям. Например, данные по картам или определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, номер телефона).

После этого пресс-служба регулятора пообещала, что информация, которая идентифицирует физлиц, запрашиваться не будет, речь идет лишь об «обезличенных реестрах тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям».