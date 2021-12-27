ЦБ возьмет под контроль все денежные переводы между гражданами

Банку России это нужно для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты, опрошенные РБК.

Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей, пишет издание. Получение формы отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.

По словам зампреда правления Совкомбанка Олега Машталяра, регулятор начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов уже с января 2022 года.

В отчет следует включать все входящие и исходящие переводы между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям: с карты на карту; со счета на счет; с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; транзакции через Систему быстрых платежей; трансграничные переводы физическими лицами; переводы без открытия счета, в том числе через платежные терминалы; переводы физлица между собственными счетами в рамках одного банка; переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., совершив почти 8,5 млрд транзакций.

«Данные могут быть использованы для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги. Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги», — заявил изданию председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.