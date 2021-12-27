Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, других вариантов и кандидатов пока нет. При этом во время обсуждения в Кремле ни разу не говорилось, что действующий глава государства уже решил идти на новый срок. Путин ранее неоднократно говорил, что пока не принял решения баллотироваться на новый срок в 2024 году. Последний раз он заявлял об этом во время форума «Россия зовёт!».

«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Будут ли я это делать или нет, я пока сам для себя ещё не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — сказал тогда Путин.